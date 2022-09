Oltremare investe su Napoli con le nuove partenze esclusive

15:01

Oltremare/Caleidoscopio conferma la sua attenzione per Napoli dedicando alle agenzie di viaggi dell’ampio raggio che fa riferimento all’aeroporto di Capodichino una serie di proposte in vuoto/pieno: le 'Partenze Speciali', che consentono di prenotare con la formula del prezzo finito e la garanzia della conferma fino a esaurimento posti con quote vantaggiose grazie al preacquisto effettuato dalla business unit del Gruppo Oltremare/Caleidoscopio.

Per il periodo dell’altissima stagione invernale la serie di proposte parte l’8 dicembre per il lungo fine settimana della Festa dell’Immacolata a Istanbul: un pacchetto con voli, soggiorno e tasse e assicurazioni incluse.



Per Capodanno oltre alla Turchia l’offerta si amplia sul lungo raggio. Il 26 dicembre si vola verso la Thailandia con soggiorno di 8 notti a Phuket e Khao Lak. Due giorni dopo è il turno dell’Oceano Indiano: il 28 dicembre decollo per Mauritius per 7 notti di soggiorno in all inclusive. A seguire, il 29 dicembre partenza per le Maldive con un’offerta molto concorrenziale per il pricing.



Infine il 30 dicembre è programmato il pacchetto di 5 giorni per Dubai con volo diretto da Napoli, sempre a prezzo finito.