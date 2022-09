Amo il Mondo: sette nuove destinazioni e un catalogo per i viaggi di nozze

10:15

Sette nuove destinazioni in programmazione e un catalogo dedicato ai viaggi di nozze. Sono queste le novità per l’autunno-inverno di Amo il Mondo. Il tour operator del Gruppo Uvet inserisce i tour in India, Giordania, Corea, Islanda, Israele, Laos, Algeria accanto alle mete tradizionali riconfermate che coprono gran parte dei Paesi maggiormente richiesti dalla clientela italiana.

“Per valorizzare al meglio le novità – spiega Beppe Pellegrino (nella foto), direttore generale di Uvet Viaggi Turismo -, frutto di un grande lavoro di squadra, supporteremo strategicamente il lancio con un piano articolato e impattante di azioni che conta una campagna social e cover Facebook dedicata, un pieghevole, webinar tematici, banner, Dem e offerte promozionali”.



Per quanto riguarda i viaggi di nozze, evidenzia il direttore prodotto Roberto Servetti, “abbiamo riassunto le più belle proposte di tour per gli sposi. Tra quelle più caratteristiche il tour del Laos in treno veloce, per ammirare risaie e la foresta pluviale da un altro punto di vista, la visita della Giordania che include il pernottamento nel deserto sotto le stelle, una interessante proposta con visita a Los Angeles e Isole Fiji con una crociera culturale alla scoperta delle genti e delle tradizioni del Pacifico”.