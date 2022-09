11:12

Un catalogo senza confini. Dopo due anni vissuti con il freno a mano tirato per il turismo, Veratour annuncia per il 2023 un'offerta che comprende 50 resort in tutto il mondo e soprattutto vede il ritrono delle crociere sul Nilo.

La versione online del catalogo è già disponibile sul sito del tour operator, mentre quella cartacea sarà distribuita alle agenzie di viaggi VeraStore a partire dalla metà del mese prossimo.



Oltre, come accennato, alla ripresa degli itinerari sul Nilo, tra le novità c'è anche l'emirato di Fujairah, con il nuovo Veraresort Royal M. Inoltre è anche rafforzata la programmazione su Capo Verde e Maldive: queste ultime vedono anche due villaggi (il Veraclub Oasis Salinas Sea e il Veraclub Ganghei Island Resort & spa) diventare esclusiva del tour operator per il mercato italiano.



La sfida dei prezzi

“Il 2022 è stato caratterizzato da un buon risultato per il settore turistico – commenta il direttore commerciale Massimo Broccoli (nella foto) – anche se le abitudini sono cambiate: in tanti ora prenotano la propria vacanza molto più vicino alla data di partenza. Nonostante il forte aumento dei costi che abbiamo dovuto subire, sia sul fronte carburante sia sul fronte dell’indebolimento dell’Euro verso il Dollaro che incide sui servizi a terra, abbiamo cercato di ridurre al massimo la portata dei rincari realizzando un sistema di pricing che ci permetta di essere comunque attrattivi”.



Sul fronte commerciale si conferma il sistema di advance booking, con prezzi più vantaggiosi per che prenota 60 o 90 giorni prima della partenza.