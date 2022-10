Nuovevacanze, Danilo Gorla è il nuovo cco

14:45

Danilo Gorla (nella foto) è il nuovo cco di Nuovevacanze Travel Group. Gorla approda nel t.o. con un’esperienza trentennale nel tour operating, ambito in cui ha ricoperto ruoli managaeriali tra le fila di Alba tour, Kibo Tours e Criand.

“Sono molto felice di avere nella nostra squadra un manager del calibro di Gorla – dichiara in una nota, Corrado Lupo, ceo di Nuovevacanze Travel Group -. Sono certo che porterà valore aggiunto e saprà interpretare al meglio le esigenze delle agenzie e di tutto il Gruppo.



Gorla guiderà il processo evolutivo del gruppo e porterà avanti il piano per la realizzazione delle linee guida di sviluppo degli asset dedicati al prodotto.



“Sono orgoglioso ed emozionato di entrare a far parte di questa grande famiglia e di lavorare al fianco di Corrado Lupo – commenta Gorla -. Inizio con entusiasmo ed allo stesso tempo una sfida che mi consentirà di continuare la mia crescita ed allo stesso modo di portare a tutti gli azionisti un risultato soddisfacente”.