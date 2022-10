Ncl: stop a test, mascherine e obbligo di vaccinazione

12:36

Norwegian Cruise Line si lascia alle spalle l'era Covid. La compagnia annuncia di aver rivisto i protocolli per l'accesso alle navi da parte dei clienti. Le nuove regole, riporta una nota, entrano in vigore da oggi, martedì 4 ottobre.

In particolare, Norwegian ha rimosso tutti gli obbligi riguardanti i test anti-Covid, l'utilizzo delle mascherine e i requisiti sul vaccino. Viene comunque precisato che Ncl continuerà a seguire le linee guida di viaggio richieste dalle varie destinazioni visitate.



“La salute e la sicurezza sono sempre la nostra prima priorità - precisa Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line -, siamo stati i leader della salute e della sicurezza sin dall'inizio della pandemia. Molti viaggiatori hanno aspettato pazientemente di fare la loro tanto attesa vacanza in mare e non vediamo l'ora di festeggiare il loro ritorno".