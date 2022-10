Originaltour: bilancio positivo ma senza i livelli del 2019

11:41

Un'annata positiva, ma senza il ritorno ai numeri del 2019. E’ questo il primo bilancio di Originaltour che fa anche registrare una forte ripresa per i viaggi di nozze.

“Alcune delle nostre destinazioni hanno riaperto soltanto ad anno già iniziato e nonostante una buona domanda e una altrettanto soddisfacente vendita, non siamo ancora ai livelli pre-pandemia - commenta Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour -. Abbiamo venduto numerosi itinerari in Oman, abbinati alle isole dell’Oceano Indiano, in particolare Seychelles e Maldive, soprattutto nel caso dei viaggi di nozze che, come prevedevamo, sono ripresi alla grande”.



Positivo anche l’andamento della Malesia, tornato tra le richieste della clientela soprattutto in versione mare mentre per la storica destinazione Oman “continua a essere richiesto, soprattutto per i sit in coach con piccoli gruppi”, aggiunge Arcangeli, che rileva anche una problematica forte della stagione: “L’estate è stata caratterizzata dai cambiamenti e dagli annullamenti dei voli che hanno causato disagi se non veri e propri problemi alla nostra clientela e in molti casi ci siamo fatti carico anche di pagare gli hotel ai clienti anche se questo sarebbe stato compito delle compagnie aree, che spesso non sono intervenute”.



Originaltour sarà presente alla prossima edizione di TTG Travel Experience con i nuovi cataloghi dedicati a Oman e Malesia, oltre alle proposte per il Vietnam.