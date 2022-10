Uvet nomina Leonardo Rosatelli responsabile commerciale area leisure

14:45

Il Gruppo Uvet ha nominato Leonardo Rosatelli responsabile commerciale dell’area leisure, che racchiude in sé i brand Amo il Mondo, Jump e Settemari. Sotto la sua supervisione, le tre società saranno riunite sotto un’unica strategia commerciale.

Rosatelli vanta una lunga carriera nel travel, iniziata come agente di viaggi. Nel Gruppo Uvet da 7 sette anni, Rosatelli ha ricoperto per 3 anni il ruolo di amministratore delegato di Jump.



“Abbiamo scelto lui per integrare i brand di Settemari, Amo il Mondo e Jump in un’unica visione strategica, anche sotto l’aspetto commerciale – spiega in una nota Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet –. I nuovi modelli tecnologici che Leonardo ha contribuito a portare in azienda negli anni rappresentano l’inizio e la continuità di un percorso di sviluppo che sta coinvolgendo tutta l’azienda perché il futuro del travel passa anche attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie”.