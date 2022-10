Adventures by Disney sceglie Venezia e Ponant per le prime crociere nell’Adriatico

12:11

Due crociere nell’Adriatico a bordo di Le Bouganville di Ponant sono la nuove offerta ppena presentata per il 2024 da Adventures by Disney, il tour operator per famiglie di casa Disney.

La Adriatic Expedition Cruise, si legge su Travelweekly, salperà e farà ritorno a Venezia e farà scalo in sette porti in Croazia e Montenegro, con escursioni anche in Slovenia. Le partenze sono fissate per il 25 giugno e il 2 luglio e le prenotazioni apriranno al pubblico il 27 ottobre.



Fra le varie attività previste, il kayak lungo le isole Pakleni al largo dell'isola croata di Hvar; andare in bicicletta nella pianura di Stari Grad di Hvar, patrimonio mondiale dell'Unesco; esplorare la baia di Boka in Montenegro in catamarano e visitare il castello di Predjama o scoprire i "draghi" nelle Grotte di Postumia in Slovenia.



Sei guide Disney accompagneranno gli ospiti durante il viaggio e condurranno attività a bordo e a terra. Le attività a bordo per gli adulti includono laboratori di cocktail e lezioni di fitness, mentre ai ragazzi (di età pari o inferiore a 12 anni) è dedicata una programmazione speciale, tra cui una festa in piscina "Pirati dell'Adriatico", una festa della pizza, una caccia al tesoro "Dalmatian Dash" e lezioni di navigazione.



Oltre all’Adriatico, nel 2024 Adventures by Disney lancerà le spedizioni in Antartide, nell'Artico e nelle Isole Galapagos.



La spedizione in Antartide e Patagonia è prevista per il 17-28 dicembre 2023 e il 17-28 febbraio; l'Arctic Expedition Cruise è dal 1 al 10 luglio; e la Expedition Cruise alle Isole Galapagos ha partenze programmate dal 17 al 25 marzo, dal 9 al 17 giugno, dal 14 al 22 luglio, dal 7 al 15 agosto e dal 18 al 26 dicembre.