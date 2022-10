L’inverno di Boscolo tra Europa ed Egitto

14:18

“La vera scommessa è il mese di dicembre, che è già partito evidenziando il grande ritorno di Medio Oriente e Nord Africa, con Egitto e Marocco che si affiancano alle ottime performance della Giordania”. Sono alte le aspettative di Boscolo per la stagione invernale, dopo aver registrato prenotazioni in crescita in questa lunga coda d’estate e una buona richiesta di short break per il ponte del 1° novembre.

Il tour operator rilancia così sulla stagione invernale proponendo un ventaglio di proposte classiche in Europa, alla scoperta dei mercatini di Natale – dall’Alto Adige a Vienna, dall’Alsazia alla Basilea - e per festeggiare la fine dell’anno (viaggi guidati in Italia e nelle capitali europee); e soluzioni nel Medio Oriente e in Nord Africa, prodotti che stanno registrando un incremento di richieste.



In particolare, in Egitto, oltre al tour guidato ‘Cairo e Crociera sul Nilo’, l’operatore sta riscontrando buone richieste anche per la crociera più lunga, che estende il viaggio con un ulteriore tratto di navigazione alla volta del Lago Nasser tra i siti nubiani di Kasr Ibrim, Amada e Wadi el Seboua.