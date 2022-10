Holland America, stop ai test per l'imbarco

12:59

Holland America rivede la policity Covid. La compagnia di crociere ha annunciato di aver eliminato il requisito del test pre imbarco per gli ospiti della "maggior parte dei viaggi".

La misura è diventata attiva "con effetto immediato" come precisa ttgmedia.com. Inoltre i viaggiatori non dovranno fornire alcuna prova di vaccinazione, a meno che non sia richiesta da una delle destinazioni in itinerario.



I viaggi con 'protocollo standard' (così sono stati definiti gli itinerari che non richiedono test prima della partenza) ora includono anche i transiti nel Canale di Panama con crociere fino a 15 notti.



Agli ospiti dei viaggi per i quali è previsto il 'protocollo avanzato' invece saranno fornite informazioni aggiuntive in base ai porti visitati.