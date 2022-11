Silversea Cruises torna a navigare in Asia

09:21

Dopo oltre due anni e mezzo di stop, Silversea Cruise torna a fare rotta verso l'Asia. La compagnia di crociere inserirà nuovamente l'area negli itinerari a partire dal prossimo dicembre.

In particolare, l'operatore schiererà in Asia quattro navi: Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit e Silver Muse solcherano i mari orientatir fino a maggio del 2023, con itinerari di durata variabile tra i 10 e i 20 giorni.



Come riporta ttgmedia.com, il chief commercial officer della compagnia di crociere, Barbara Muckermann, ha sottolineato: "L'Asia ha costituito a lungo un'importante regione di navigazione per Silversea Cruises e i nostri ospiti sono ansiosi di tornare con noi in questo continente"