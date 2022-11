MyItalytotheWorld lancia le tariffe riservate alle agenzie

15:55

Si fa accompagnare da una serie di tariffe dedicate alle agenzie di viaggi MyItaltytoTheWorld nel suo primo appuntamento con la distribuzione organizzata.

Si tratta di un incentivo pensato sia per le agenzie già partner, sia per le nuove affiliate che, registrandosi nell’area apposita sul sito dell’operatore, potranno approfittare di tariffe agevolate su hotel, pacchetti di gruppo, short break e tour di Natale, Capodanno ed Epifania in Europa.



Tutte le prenotazioni generate entro il 10 dicembre 2022 otterranno uno sconto del 5%, siano essi viaggi individuali, di gruppo, o viaggi accompagnati.



Per le prossime festività natalizie, tariffe competitive per i tour di gruppo con accompagnatore a partenza garantita: il Natale in Portogallo express, 5 giorni/4 notti, con trattamento b/b, il Capodanno a Parigi, da vivere con un tour di 7 giorni/6 notti, trattamento b/b. Per l’Epifania, infine, le agenzie di viaggi potranno proporre un tour in Andalusia di 8 giorni/7 notti, in trattamento b/b.



“Abbiamo pensato di creare queste proposte vantaggiose per le nostre agenzie di viaggi partner, oltre che per quelle che si iscriveranno sul nostro sito certi che la collaborazione tra noi e le nostre agenzie partner sarà positiva e proficua - spiega Marella Bagnoli (nella foto), general manager di MyItalytotheWorld -. Ci impegniamo a riproporre periodicamente queste campagne, anche nell’ottica di supportare costantemente il turnover delle agenzie, e intanto spingiamo i booking con un’offerta reale sulle prenotazioni effettuate entro il 10 dicembre”.



MyItalytotheWorld mette inoltre a disposizione delle adv registrate alcuni prodotti short break dalle tariffe super-concorrenziali, per viaggi sia in Europa che a medio-lungo raggio. Le offerte spaziano dai 3 giorni/2 notti a Roma, passando per Parigi, 3 giorni/2 notti (b/b) fino a New York e Dubai.