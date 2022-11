King Holidays, Roberto Minardi è il nuovo direttore commerciale

13:53

Una nuova guida per il team di King Holidays. Il tour operator ha nominato Roberto Minardi (nella foto) direttore commerciale; il manager è arrivato negli uffici dell'operatore la scorsa settimana.

Il curriculum di Minardi, che vanta un'esperienza trentennale nel comparto, comprende diverse esperienze in realtà note del settore tour operating come di Sprintours, Alpitour, I Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Gruppo Oltremare Caleidoscopio.



"Punteremo in primo luogo a consolidare e fidelizzare le relazioni con le agenzie che hanno dimostrato continuità di collaborazione anche in questi anni difficili - commenta Minardi -, supportandole nel loro percorso di rilancio, sviluppo e crescita. La nostra politica commerciale si orienterà sempre di più verso un approccio trasparente e meritocratico, volto a valorizzare i nostri asset in termini di impegni di prodotto e advance booking”.



Americo de Sousa, amministratore delegato dell'operatore, sottolinea inoltre le prove che attendono il turismo organizzato in questo complesso momento: "Il 2023 sarà un anno molto importante, ricco di sfide per tutte le nostre divisioni: outgoing, incoming, incentive e business travel". E aggiunge: "Il settore sta attraversando una fase di grande fermento, ma ci muoviamo ancora in un contesto di incertezza generale: per questo è fondamentale agire con oculatezza, puntando sulla flessibilità e sul rafforzamento delle partnership con la distribuzione".