Viking, new entry in flotta: arriva Neptune

14:45

Nuova unità per Viking: la compagnia di crociere accoglie nella sua flotta Viking Neptune, realizzata negli stabilimenti Fincantieri di Ancona.

Tra le principali novità della nave, rispetto alle altre già in funzione nella flotta, l'alimentazione a idrogeno per le operazioni di bordo. Un primo passo che, come evidenzia ttgmedia.com rappresenta una sperimentazione di questo sistema come futuro carburante per le navi.



Neptune trascorrerà la sua prima stagione nel Mediterraneo; poi salperà per la Viking World Cruise 2022-2023 con partenza da Fort Lauderdale per un itinerario da 138 giorni che toccherà 28 Paesi e 57 porti, con pernottamenti in 11 città.