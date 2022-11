Maldive ed Egitto classico per spingere l'inverno di Siramani

11:30

"Due le operazioni principali messe in campo da Siramani per spingere sul Capodanno, che riguardano Maldive ed Egitto classico: " Abbiamo registrato diverse richieste per le Maldive di fascia alta e lusso tra luglio e settembre - spiega il direttore vendite e marketing Gianluca Propoli , mentre per la fascia di prodotto medio le richieste arrivano con minore frequenza in questi mesi. Il trend ci dice che comunque entro la fine di novembre, quasi certamente, i preventivi si tramuteranno in conferme". Le mete più richieste sono "il classico New York, Dubai, Maldive ma soprattutto l'Egitto classico, dove abbiamo potenziato notevolmente la presenza su una tipologia di prodotto che da sempre ha un indubbio fascino sui viaggiatori...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)