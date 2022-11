Holland America celebra i 150 anni con le Heritage Cruises

15:25

Una serie di crociere che celebrano la storia della compagnia. È questa l’iniziativa lanciata da Holland America Line per festeggiare i 150 anni della sua fondazione.

Nel corso del prossimo anno verranno lanciate 48 Heritage Cruises con itinerari speciali in Alaska, Caraibi, Nord Europa, Mediterraneo, Australia/Nuova Zelanda, Hawaii, Sud America e Messico tutte collegate ai porti che hanno fatto la storia della compagnia.



“Queste speciali crociere Heritage ci consentono di continuare a celebrare Holland America Line con i nostri ospiti - dice Gus Antorcha, presidente di Holland America Line -. Abbiamo una profonda connessione con i porti di tutto il mondo e siamo entusiasti di mostrare come ogni destinazione evidenziata ha plasmato il nostro marchio".



Gli schermi a bordo della nave mostreranno momenti storici, foto e fatti divertenti dei porti, mentre altri tocchi come bevande specifiche per regione e voci di menu danno vita alle destinazioni.



I menu della cena illustreranno la storia di Holland America Line con piatti storici a base regionale, mentre un Throwback Happy Hour tornerà indietro nel tempo con una serie di bevande a 75 centesimi.

Uno speciale High Tea olandese offrirà dolci tipici insieme ai tradizionali sandwich.



Le attività delle crociere riporteranno indietro nel tempo, insieme a curiosità a tema anniversario. Inoltre, la traversata transatlantica del 150° anniversario con partenza il 6 aprile 2023 da New York e conclusione a Rotterdam il 18 aprile, giorno del 150° compleanno della compagnia di crociere permetterà di festeggiare l’anniversario.