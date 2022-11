08:02

Un investimento che ricalca la programmazione pre pandemia è quello che Mistral Tour ha deciso di mettere in campo sul Giappone, visto che il Paese, dopo la riapertura dei confini a giugno scorso, ha registrato una tendenza molto positiva in termini di prenotazioni.

“Il Giappone non ha perso il suo smalto nel corso della pandemia, ha mantenuto l’alto standard di livello offerto, le strutture ricettive sono perfettamente pronte ad accogliere i turisti e, fin dai primi viaggi effettuati la scorsa estate, abbiamo addirittura notato un’apertura ancor più forte all’accoglienza – dice Gabriele Bassi, product manager sul Paese -. Fattori decisamente importanti che hanno sostenuto la ripresa del turismo. Mistral è stato il primo operatore italiano a far partire i gruppi di turisti che dallo scorso luglio sono tornati a visitare il Giappone. Le richieste nel corso dell’estate sono state molto elevate, tanto che siamo riusciti a confermare fino a 5 partenze settimanali, con numeri di partecipanti consistenti”.



“Questo trend che mantiene un segno positivo anche per il 2023, con previsioni che ci fanno presagire un andamento simile a quello ottenuto nel 2019, ci ha spinti ad investire fortemente sulla destinazione; ci siamo così assunti il rischio di acquisire migliaia di posti volo in allotment, per riuscire a contenere i costi dei e ad offrire per tutto l’anno proposte di viaggio molto competitive” spiega Bassi.



Anche lato programmazione Mistral Tour ha mantenuto la sua offerta ripristinando le durate degli itinerari come da programmazione del 2019, puntando sulla qualità, rendendo il viaggio più fluido con tempi dilatati e ottimizzati, senza variazioni di prezzo, grazie soprattutto agli accordi intrapresi con i partner in loco.



La programmazione

Per l’inverno Mistral propone ‘Tokyo d’Inverno’, itinerario su base individuale con visite di gruppo in esclusiva. La sezione viaggi di gruppo di Mistral riconferma 5 itinerari di varia lunghezza, rinnovati per incontrare le esigenze dei clienti. Tra questi ‘Alla scoperta del Giappone’ si presenta quest’anno con delle varianti stagionali per consentire di valorizzare il territorio in base al periodo dell’anno in cui lo si visita. ‘Panorama Giapponese’, un tour di 14 giorni, presenta invece un itinerario comune a tutto il gruppo per la durata di 10 giorni e dal 10 giorno i clienti potranno scegliere tra tre possibili varianti: Koyasan, fede e natura; Naoshima, l’isola dell’arte; Nagasaki, la porta del Giappone.



Anche lato viaggi individuali, Mistral conferma un ricco ventaglio di proposte, circa 20 preconfezionate, sia con assistenza privata che in libertà, arricchite con numerose e da modellare su misura delle esigenze dei clienti.



La Corea, che nel corso dell’estate ha raggiunto un discreto interesse di clientela, vede in Mistral il solo tour operator italiano a proporre un itinerario in esclusiva, in lingua italiana, modellato sulle esigenze della clientela italiana. A questo si affiancano diverse proposte di viaggi in libertà ideali per visitare un paese tutto scoprire.