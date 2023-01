08:03





Un business plan per arrivare a 25 milioni di euro di fatturato. Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel 12, nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi racconta al direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista i progetti del tour operator.



A margine della conferenza stampa, il manager fa il punto sull'andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi e sull'integrazione con I Viaggi di Marizio Levi, entrato nella galassia Kel 12. Sul fronte della distribuzione, Rubino sottolinea che per ampliare la rete agenziale il tour operator dovrebbe aumentare la presenza al Sud.