08:03

Pubblicità





C'erano, ci sono e ci saranno. Le crociere restano un prodotto fondamentale per gli agenti di viaggi. Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile della testata Remo Vangelista presenta il servizio pubblicato sull'ultimo numero del magazine, in distribuzione e online con la digital edition.



Un'inchiesta che mette in luce come la disponibilità e l'offerta sul Mediterraneo sia stata decisamente ampliata, favorendo anche l'arrivo delle richieste. Ma c'è spazio anche per l'avanzata di target che tradizionalmente non venivano accomunicati con questo prodotto, ormai decisamente 'svecchiato' rispetto al passato.