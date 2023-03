08:47

"Risultati 2022 positivi e obiettivi ambiziosi per il 2023: a poco più di tre mesi dalla fusione per incorporazione di Portale Sardegna, Destination Italia definisce numeri e prospettive di sviluppo. "Essendo un'azienda quotata in Borsa - commenta Dina Ravera (nella foto), principale azionista di Destination Italia - non possiamo anticipare numeri puntuali, ma possiamo dire fin d'ora che le prenotazioni stanno andando oltre le previsioni. I risultati 2022 non sono ancora stati resi noti, ma sono molto positivi in considerazione del fatto che già a novembre avevamo superato i 27,4 milioni di euro di prenotazioni con una crescita, rispetto al 2021, del 275 per cento. Ricordo che nello stesso periodo del 2021 le prenotazioni erano di circa 7,3 milioni di euro...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)