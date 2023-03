15:24

È Beppe Pellegrino il nuovo responsabile della divisione Going Resort, battezzata in Bmt a Napoli dal direttore generale di Going, Maurizio Casabianca.

“Con la divisione dedicata ai resort – spiega Casabianca – chiudiamo il cerchio della nostra offerta. Attraverso la gestione di strutture a 5 stelle spesso lontane dalle location di massa andremo a presidiare un’importante nicchia di mercato, che avrà un ruolo nevralgico nel piano di sviluppo quinquennale dell’operatore”.



I piani

Pellegrino, recentemente uscito dal Gruppo Uvet, entra così in Going forte di una consolidata esperienza nel settore alberghiero e nel comparto tour operating. “Sono pronto a portare al t.o. di casa Msc la mia esperienza – ha commentato Pellegrino – dedicandomi a un prodotto che ha ampi margini di crescita”.



“Lo sviluppo di Going – aggiunge Casabianca - rientra in un piano di ampia portata. Meno di un anno fa abbiamo inaugurato l’ufficio a Napoli con l’acquisizione di Viaggi del Delfino. Abbiamo quindi cercato di ampliare costantemente il prodotto offerto, con l’intento di aprirci sempre più al mercato delle agenzie. Contemporaneamente, abbiamo perseguito l’obiettivo del miglioramento qualitativo costante dell’offerta”.



Miglioramento culminato con il recente lancio delle crociere di Aqua Expeditions, che Going propone in esclusiva per l’Italia.



“Dopo i tasselli di Going4Cruise e di Going to Italy, è giunto il momento di aprire anche ai resort di lusso, con il lancio di una divisione dedicata che saprà sicuramente regalarci importanti soddisfazioni” chiude Casabianca.



Isabella Cattoni



Nella foto da sinistra: Beppe Pellegrino, Maurizio Casabianca, Luca Valentini, Andrea Guanci, Fabio Candiani.