Caro biglietti aerei, sul settimanale Gente l'analisi del direttore di TTG Remo Vangelista

“Con la pandemia e il lockdown, le compagnie hanno ‘messo a terra’ molti velivoli e lincenziato piloti e assisitenti di volo. Quando si è ripreso a viaggiare, si sono trovate con meno aerei ed equipaggi a disposizione, e contemporaneamente hanno dovuto rispondere all’aumento dei costi aeroportualoi e al rincaro dei carburanti. Queste maggiori spese sono state ‘scaricate’ sui biglietti”…

Sull’ultimo numero del settimanale Gente, il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, interviene sul tema del caro voli, con un’analisi che fa il punto sulle cause che hanno portato al rialzo delle tariffe aeree dopo la pandemia.



Nel suo intervento, anche alcuni consigli su come risparmiare in vista delle partenze estive.



