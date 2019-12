I 10 titoli preferiti dai fondi comuni per investire: c’è anche il trasporto aereo

16:24

Il mondo delle compagnie aeree si conquista un posto d’onore nell’elenco dei titoli preferiti dai fondi comuni per investire. Nella top 10 delle azioni più ‘corteggiate’, pubblicata da Goldman Sachs e ripresa da businessinsider.com, figura infatti, al decimo posto, Delta Air Lines.

Gli altri nomi della classifica hanno poco a che fare con il turismo (al primo posto c’è Visa). In generale, il report sottolinea la predilezione per i settori come finanza e industria. Anche se la top 10 fa emergere in maniera chiara anche la preferenza per la tecnologia (compare, al settimo posto, Alphabet, la holding che controlla Google).



I due settori segnalati da Goldman Sachs, afferma ancora l’articolo, sono anche generalmente ciclici. E questo ovviamente incide sull’andamento dei fondi.