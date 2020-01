Gruppo Lufthansa: un maxi recruiting per 4.500 persone

12:01

Il Gruppo Lufthansa punta a partire con il piede giusto e rimette in moto la macchina degli investimenti per confermare la propria posizione di forza all’interno dello scacchiere del trasporto aereo europeo e mondiale. E lancia una nuova campagna di recruiting con la quale intende portare all’interno 4.500 nuovi dipendenti.

Il reclutamento riguarderà i tre mercati di Germania, Austria e Svizzera. Per il primo in particolare sono previste 3mila assunzioni. Sul fronte dei ruoli, circa 1.300 saranno assistenti di volo e un migliaio di questi lavoreranno all’interno del brand Lufthansa, dove approderanno anche 300 lavoratori in più da usufruire per le operazioni di terra. Grande attenzione verrà inoltre riservata all’area dell’Information technology, per la quale l’intero gruppo assumerà 350 specialisti.



Per quanto riguarda invece la controllata Swiss, nel corso dell’anno arriveranno un migliaio di nuovi dipendenti, la metà dei quali saranno assistenti di volo.



Confermata invece l’austerity relativa a Brussels, Eurowings e Austrian: i risultati non ancora in linea con le attese comporteranno un blocco delle assunzioni per i primi due brand, mentre in Austrian arriveranno 200 dipendenti.