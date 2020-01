MarinoBus cresce e rafforza partnership e collegamenti: le novità in vista

11:43

Si è concluso con un aumento a doppia cifra il 2019 di MarinoBus. L’azienda, specializzata nel settore del trasporto passeggeri su gomma a livello internazionale, ha registrato un incremento del fatturato di 14 punti percentuali rispetto al 2018, per un totale di 45 milioni di euro circa, accompagnato da un più 10% nel numero di passeggeri, che hanno oltrepassato la quota di 1,5 milioni.

Una crescita che, come spiega l’amministratore unico Gerardo Marino (nella foto), è destinata a continuare anche quest’anno “aumentando la capillarità dei collegamenti, aprendone di nuovi, spingendo su intermodalità e integrazione di servizi, investendo sul rinnovamento continuo del parco mezzi e, ultimo ma non ultimo, concentrandoci sull’ulteriore miglioramento della customer experience dei nostri passeggeri”.



Tra le partnership consolidate a livello internazionale quella con l’iberica Alsa, mentre è nuova l’alleanza con la francese Bla Bla Bus che, tra le altre cose, ha permesso a MarinoBus di introdurre nuove destinazioni quali Parigi.



Innovazione e nuove rotte

L’attenzione all’innovazione è poi testimoniata da altre partnership firmate nel 2019, quali quelle con l’Associazione Pugliesi a Milano per il progetto HyperBus, il primo hackathon a bordo di un bus per promuovere idee e soluzioni a beneficio del mondo business, e con Wetaxi, la piattaforma digitale che permette tramite app di prenotare e condividere il taxi assicurando la tariffa massima garantita.



Sul fronte die prodotti nazionali, infine, l’anno appena conclusosi ha visto l’ingresso di una regione come la Calabria e l’incremento delle destinazioni servite in Toscana, oltre a molti nuovi collegamenti dal Nord Italia.