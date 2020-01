American: 30 milioni ai dipendenti per il caso B737 Max

19:29

La cifra che American Airlines riceverà da Boeing come compensazione per lo stop forzato dei B737 Max già in flotta probabilmente rimarrà segreta (almeno fino alla pubblicazione del bilancio annuale). Quello però che la compagnia ha reso pubblico è che il risarcimento verrà condiviso in parte anche con i propri dipendenti.

Verrà versata sotto forma di profit sharing la somma di 30 milioni di dollari che la compagnia riceverà dal colosso dell’aviazione. Lo stop ai voli del modello di aereo è già costato ad AA 540 milioni di dollari, ma la cifra è destinata a salire, considerando che la situazione non si è ancora sbloccata. Questo significa che American chiederà un’ulteriore sforzo alla Boeing e, anche in questo caso, il risarcimento verrà condiviso con i propri dipendenti.