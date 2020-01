Italo cerca hostess e steward di stazione: a Milano il recruiting day

14:39

Si terrà il 30 gennaio a Milano la giornata di recruiting organizzata da Italo in collaborazione con Adecco. L’evento è mirato alla selezione di venti hostess e steward che verranno impiegati nelle sedi Torino, Milano, Bologna, Venezia, Verona, Firenze, Roma e Brescia dopo un mese di formazione.

“La figura professionale che Italo ricerca in questa occasione – si legge in una nota dell’azienda - è quella di Hostess e Steward di stazione, che quotidianamente si occupa di accogliere i viaggiatori in stazione, curandone il comfort e le relazioni, di erogare i servizi previsti nonché le necessarie attività di vendita dei prodotti commercializzati e di fornire costante supporto ai passeggeri, sempre con professionalità e cortesia”.



I requisiti richiesti sono diploma o laurea, preferibilmente un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ambito di vendita, servizi e accoglienza alla clientela, un’ottima conoscenza dell’inglese (se inoltre il candidato conosce ulteriori lingue oltre all’inglese costituirà requisito preferenziale) e disponibilità a lavorare su turni.



Dopo una preselezione online i migliori candidati saranno chiamati allo Station Day nella sede Adecco di Milano. A superamento del corso le 20 risorse saranno assunte con contratto di somministrazione tramite l’Agenzia per il lavoro Adecco; un primo step per entrare a far parte del team di Italo.