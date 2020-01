Armando Brunini, Sea: “Su Alitalia manteniamo l'allerta”

15:57

“Continuiamo a tenere molto alta la soglia di attenzione su Alitalia come credo stia facendo tutto il Paese”. Così Armando Brunini, amministratore delegato della Sea a margine della conferenza stampa di Federturismo Confindustria che si è tenuta questa mattina all’aeroporto di Linate.

Per il manager quello che succederà alla compagnia italiana, non avrà implicazioni diretta sul destino dei due aeroporti milanesi, anche perché, ha ricordato “ci siamo smarcati da Az da diverso tempo e il nostro programma di crescita e sviluppo è andato avanti e continuerà a farlo indipendentemente dalla compagnia nazionale”.



Nonostante questo comunque, Brunini ha ribadito che come Sea “lo stato di allerta per la situazione resterà altissimo e vigileremo perché non ci siano soluzioni che possano in qualche modo dannegiare questa parte di territorio”.