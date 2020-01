Hacker e attacchi informatici: i rischi del trasporto aereo

10:32

La minaccia informatica è il principale rischio percepito dalle aziende, anche nel settore del trasporto aereo. A rilevarlo è l’Allianz Risk Barometer 2020, il sondaggio condotto annualmente da Allianz Global Corporate & Specialty che indaga sui rischi aziendali più temuti a livello mondiale.

Minacce legate al crimine informatico e guasti IT sono diventati più pericolosi e costosi per le società, traducendosi sempre più spesso in cause legali e lunghi contenziosi. Ne è prova, ad esempio, il caso British Airways. Per questo motivo, i rischi informatici rappresentano il principale motivo di preoccupazione per il 40% delle aziende attive nel trasporto aereo, circa un punto percentuale in più rispetto al 2019.



Gli altri rischi più sentiti

Al secondo posto della top five dei rischi più sentiti dalle imprese figurano i timori legati all’interruzione dell'attività (anche della supply chain) per il 36% delle aziende.



Spaventano poi i cambiamenti nello scenario legislativo e regolamentare (sanzioni economiche, protezionismo, Brexit, disgregazione dell’Eurozona). Un problema per il 27% delle imprese dell’aviazione.



Seguono i cambiamenti nei mercati (volatilità, aumento della competizione/arrivo di nuovi operatori, fusioni e acquisizioni, stagnazione e fluttuazione del mercato), per il 25% delle imprese.



La new entry

Chiude l'elenco, e compare per la prima volta, il danno reputazionale o d’immagine. Un rischio che preoccupa il 17% delle aziende.