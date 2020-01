Aer Lingus completa il rebranding con le nuove divise

13:09

Svelata la nuova divisa del personale Aer Lingus, che dal 10 febbraio introdurrà le uniformi rinnovate su tutti i membri del personale di cabina e di terra. La nuova divisa, l’undicesima da quando è nata la compagnia, è stata disegnata da Louise Kennedy e fra le novità introduce i pantaloni anche per il personale femminile.

"Il principale punto di contatto dei passeggeri con il nostro brand sono i 4.000 membri del personale di terra e di cabina, pertanto la nostra uniforme è l'incarnazione dell'identità della nostra compagnia aerea – spiega Sean Doyle, ceo di Aer Lingus -. Come accade per il nostro logo e la nostra livrea, anche la nostra nuova uniforme esprime la moderna compagnia aerea internazionale che è Aer Lingus oggi, garantendo al contempo il mantenimento dell'univocità della nostra identità e la conformità dei nostri valori. Louise Kennedy ha raggiunto questi obiettivi nella nuova uniforme che presentiamo, passo conclusivo di un processo che ha visto un grande rinnovamento negli ultimi 12 mesi.”



I passeggeri che voleranno con Aer Lingus nei prossimi mesi riconosceranno in tutte le uniformi il verde iconico, nella nuova tonalità del "Kenmare Green", e noteranno una predomimanza della tonalità blu marine, denominata "Midnight". In tutto sono stati creati 25 capi di abbigliamento per offrire al personale di cabina e di terra una maggiore varietà di stili tra cui scegliere.