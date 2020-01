Ryanair ad Alitalia: “La porta per una collaborazione resta aperta”

08:33

Nonostante le turbolenze in casa Alitalia, sempre alla ricerca di una soluzione a lungo termine per il proprio futuro, la mano di Ryanair rimane sempre tesa. Lo conferma Chiara Ravara, head of sales & marketing, che a TTG ribadisce che la posizione della compagnia rimane invariata: “Siamo pronti a collaborare con Alitalia sotto la forma del feederaggio”.

E prosegue: “Az, che continua ad avere un brand forte e importante, ben riconosciuto sulo mercato, potrebbe in questo modo contare sul nostro network, il più esteso sulla Penisola come collegamenti domestici, senza dimenticare tutte le rotte europee”. Un progetto che consentirebbe alla compagnia italiana di concentrarsi sul lungo raggio e avere una maggiore redditività oltre che marginalità.



Ma la posizione rimane invariata anche su un altro punto: “Ryanair non ha intenzione di investire in Alitalia, non c’è interesse a rilevare quote”. Punto e basta.