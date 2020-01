Cathay Pacific autorizza il personale a indossare la mascherina

21:00

Gli assistenti di volo di Cathay Pacific potranno indossare la mascherina mentre sono in servizio per proteggersi dal Coronavirus. La compagnia ha deciso di consentire l’utilizzo del dispositivo sugli aeromobili che volano dalla Cina continentale.

Tuttavia, come precisa travelmole.com il personale vorrebbe che il permesso riguardasse tutti i voli. Secondo le organizzazioni dei lavoratori molti dipendenti si sono detti preoccupati per il rischio di contagio.



Il portale di informazione precisa anche che Cathay ha iniziato a distribuire informazioni, maschere e salviette ai passeggeri sui voli in arrivo a Hong Kong e Wuhan.