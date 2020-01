Cathay Pacific: l’A350 confermato a Roma anche in estate

di Amina D'Addario

10:53

L'A350-1000 volerà da Roma a Hong Kong tutti i giorni anche nell'operativo estivo. La conferma sul posizionamento del gioiello della flotta di Cathay Pacific arriva direttamente da Daniele Bordogna, head of sales del vettore per Italia e Spagna: "Servirà anche la stagione calda: l'Italia è il primo contributore verso Hong Kong sul volo da Fco, con uno share del 40 per cento e una prevalenza di traffico business".

E molti, prosegue il manager, sono i connazionali "che proseguono oltre Hong Kong, direi tra il 60 e il 70% va oltre il nostro hub anche grazie alle numerose connessioni che offriamo".



Proseguono anche gli investimenti per rinnovare il comfort a bordo: nuove coperte e amenities kit firmati Bamford in First e Business e una maggiore scelta di film in italiano in tutte le classi.