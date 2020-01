Summer Air France con 16 rotte in più: Italia grande esclusa dalle new entry

10:28

Saranno 16 le nuove rotte, gran parte delle quali in ottica leisure, che Air France metterà in campo nell’orario estivo. E questa volta l’Italia non compare nell’elenco delle new entry, lasciando questo compito solo alla controllata low cost Transavia.

Lo schedule prevede così l’ingresso in programmazione di 14 destinazioni dai due aeroporti di Parigi. Per quanto riguarda il Charles de Gaulle nell’elenco entrano Cracovia, Faro, Alicante, Malaga, Siviglia, Valencia, Djerba, Mykonos, Tessalonica, Santorini e Monrovia. Dallo scalo di Orly invece decolleranno i voli su Madrid, Monaco, Ibiza e Algeri. Completano poi le new entry i vooli su Brest e Calvi dalle altre regioni francesi.



Per quanto riguarda invece la Penisola, premio di consolazione nella summer 2020 sarà l’incremento dell’offerta su quattro destinazioni già collegate: Bari, Cagliari, Olbia e Palermo, tutti voli in partenza da Parigi Cdg.