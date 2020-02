Deraglia un treno dell'Alta velocità vicino a Lodi. Circolazione sospesa

08:32

Grave incidente questa mattina poco dopo le 5,30 sulla linea ad Alta velocità nei pressi di Lodi. La motrice del treno Frecciarossa partito da Milano alle 5,10 e diretto a Roma è deragliata per cause in via di accertamento e le prime due carrozze del treno si sono poi ribaltate prima che tutto il convoglio terminasse la corsa. Il primo bilancio parla di due morti (il macchinista e un altro ferroviere) e 27 feriti, nessuno dei quali, però, in pericolo di vita.

La circolazione lungo la linea è stata immediatamente sospesa e da parte delle Ferrovie dello Stato è in corso la riprogrammazione delle tratte. Tutti i treni ad Alta velocità sono stati dirottati sulla linea convenzionale nel tratto tra Milano e Piacenza e, secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, i ritardi sarebbero al momento almeno di 60 minuti.



Poco fa è stato anche pubblicato l'elenco dei treni cancellati e le conseguenti riprotezione su altre linee per i passeggeri. I dettagli disponibili a questo link.



Sul posto si trovano al momento decine di mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e ambulanze. Secondo una prima parziale ricostruzione la motrice, dopo il deragliamento, sarebbe finita contro un mezzo presente su un binario parallelo e avrebbe poi terminato la corsa contro una palazzina delle Fs.



A breve vi forniremo ulteriori aggiornamenti.