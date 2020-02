Regno Unito, oltre 200 voli cancellati per la tempesta Ciara

10:01

Ancora voli cancellati a causa della tempesta Ciara, che sta scuotendo tutto il Regno Unito con venti forti e piogge intense. Sono all’incirca 200 i voli in entrata e uscita dall’Europa cancellati o ritardati, compresi dozzine da e per gli aeroporti del Paese.



British Airways, spiega travelmole.com, offre ai suoi clienti la possibilità di riprenotare in altra data i voli nazionali ed europei previsti per ieri e cancellati, ma anche per la giornata di oggi le compagnie aeree consigliano ai viaggiatori di controllare lo stato del volo prima di dirigersi all’aeroporto.

Pubblicità

Problemi anche in Francia: a Parigi la torre Eiffel è stata momentaneamente chiusa a causa delle forti raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 160 km all’ora.