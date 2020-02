Gestione Alitalia-Etihad, chiuse le indagini: 21 indagati dalla procura di Civitavecchia

10:09

Sono 21 gli indagati della procura di Civitavecchia, che ha chiuso le indagini relative alla gestione di Alitalia Sai ai tempi di Etihad. Nel mirino degli inquirenti ci sono ex manager, consulenti e componenti del cda e le accuse spaziano dalla bancarotta fraudolenta al falso in atto pubblico.

Nomi eccellenti quelli presenti nell’elenco: i tre amministratori delegati dell’epoca Luca Cordero di Montezemolo, Silvano Cassano e Cramer Ball insieme all’ex ceo Etihad James Hogan. Insieme a loro l’attuale a.d. di Unicredit Jean Pierre Mustier, il vicepresidente di Intesa Sanpaolo Andrea Colombo e Antonella Mansi, vicepresidente di Confindustria: tutti e tre facevano parte del cda. E tra i nomi spunta anche quello di Enrico Laghi, attuale commissario di Air Italy ed ex di Alitalia, come consulente dell’allora compagnia.



Nella ricostruzione effettuata dagli inquirenti sarebbero emerse gravi irregolarità relative al bilancio così come spese fuori controllo per cene e feste.