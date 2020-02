10:32

Rimborsi e riprotezioni complesse, tentativi della politica di intervenire nel processo di liquidazione di Air Italy, sit in e manifestazione dei dipendenti nella speranza che qualcosa di muova per evitare il licenziamento senza ammortizzatori sociali.

A 5 giorni dall’annuncio della chiusura della compagnia, la vicenda continua a tenere banco nella cronache nazionali, anche se al momento non sembrano emergere nuovi particolari che possano indurre a un cambio di rotta rispetto appunto alla liquidazione già avviata.



I rumors

Non manca qualche rumor in merito a possibili interessamenti, dopo il no arrivato da Ryanair, e circolano i nomi di Blue Air e Volotea, ma entrambi interessati ad asset o slot e non a un investimento maggiore. E in questi giorni potrebbe esserci l’incontro tra il Governatore della Sardegna Christian Solinas e il ceo di Qatar Airways Akbar Al Baker: l’amministrazione regionale avrebbe dichiarato la propria disponibilità a scendere in campo attraverso la finanziaria regionale.



E in tutto l’isola c’è anche molta apprensione per la stagione turistica estiva che si avvierà con alcuni collegamenti in meno e soprattutto senza la figura di riferimento della continuità territoriale da Olbia: un’assenza che peserà già il mese prossimo quando l’aeroporto riaprirà al termine dei lavori.