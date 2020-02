SkyAlps conferma: primo volo il 30 maggio. Roma e Trapani le destinazioni

12:16

Ci sta prendendo gusto Joseph Gostner, l’imprenditore altoatesino che ha creato SkyAlps per rilanciare i collegamenti dall’aeroporto di Bolzano.

Dopo la missione a Trapani per l’incontro con Airgest, la società di gestione dell’aeroporto siciliano, saranno due i voli giornalieri con i quali tra il 30 maggio e il primo giugno ci sarà il debutto del nuovo vettore: Roma e Trapani, appunto.



Per l’esordio, si legge su Altoadige.it, la compagnia potrà contare su un aereo Dash, salvo poi effettuare valutazioni in corsa per un ampliamento della flotta in base ai risultati ottenuti. Il piano prevede, oltre alle due rotte citate, l’avvio di collegamenti settimanali su Catania e Lamezia e sulla Sardegna, mentre con l’orario invernale sono in corso trattative per Francoforte e Vienna.