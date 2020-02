Air Italy, manifestazioni a Milano e Cagliari. Domani presidio al ministero a Roma

10:36

È stata una giornata di presidi quella di ieri da parte dei dipendenti di Air Italy e delle rappresentanze sindacali. In contemporanea a Cagliari e Milano le rappresentanze hanno manifestato davanti alle sedi della Regione Sardegna e di quella della Lombardia al Pirellone (nella foto l’immagine pubblicata sulla pagina Twitter di #SalviamoAirItaly).

In entrambi i casi i manifestanti hanno chiesto alle istituzioni regionali di fare da intermediari per arrivare a una soluzione alternativa alla messa in liquidazione della compagnia per salvaguardare i circa 1.500 dipendenti che in queste ore vedono fortemente a rischio il proprio futuro lavorativo.



Le manifestazione proseguiranno poi domani, quando è previsto un nuovo presidio, questa volta a Roma sotto la sede del Ministero del Trasporti mentre lunedì è in programma un corteo in concomitanza con lo sciopero nazionale di 24 del trasporto aereo, proclamato proprio per protesta contro la situazione del settore in Italia dopo gli stop a Ernest e Air Italy.