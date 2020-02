08:02

Dopo l'Expo del 2015, "questo è l'evento più importante per Milano e per tutta la Lombardia". Vittorino Capobianco, head of destination management di Sea, non ha esitato a enfatizzare il ruolo che World Routes 2020 potrà avere per lo sviluppo dell'area. Dal 5 all'8 settembre tutta l'industria aeronautica si darà appuntamento a Rho Fiera per tracciare le rotte (nel vero senso del termine) del futuro. Un traguardo raggiunto da Sea Aeroporti Milano grazie alla collaborazione con l'altro scalo del territorio, Bergamo, insieme a Comune e Regione Lombardia ed Enit. Insieme a loro un nutrito drappello di partner di vario livello, a testimonianza di come l'appuntamento rappresenti una ghiotta occasione per il turismo e i viaggi in generale, ma anche e soprattutto per l'economia.



