Volotea: tariffe speciali per i passeggeri Air Italy

12:44

Volotea annuncia un’iniziativa dedicata ai passeggeri di Air Italy sulle rotte tra Olbia e Verona, Torino, Bologna, Milano Linate e Milano Malpensa.

Dal 1 aprile al 31 maggio i passeggeri in possesso di un booking code di Air Italy sulle rotte indicate potranno sfruttare una tariffa speciale, sia per l’andata che per il ritorno. I biglietti dovranno essere acquistati entro e non oltre il 29 febbraio 2020.



“Inoltre - si legge ancora nella nota -, per tutti i viaggiatori coinvolti dalla sospensione delle attività di Air Italy che non sono in grado di presentare un biglietto della compagnia, Volotea ha riservato uno speciale voucher sconto di 20 Euro a biglietto andata e ritorno (10 Euro a tratta). Lo speciale sconto sarà utilizzabile anche sulle rotte Volotea tra Olbia e Verona, Torino, Genova, Milano Bergamo e Venezia, sia in andata sia in ritorno, per volare dal 1º aprile al 31 maggio. Anche in questo caso, i biglietti dovranno essere emessi entro e non oltre il 29 febbraio”. Per riscattare lo sconto di 20 euro è necessario digitare il codice ITSCONTO o comunicarlo al call center al momento della prenotazione.