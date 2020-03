SkyUp Airlines: sospeso il collegamento tra Torino e Kiev

11:47

SkyUp Airlines ha deciso di sospendere momentaneamente il collegamento Kiev-Torino, che non verrà effettuato dal 5 marzo al 25 ottobre circa. Una decisione, spiega la nota del vettore, che non implica un rallentamento dei progetti per l’Italia: “Quest’anno - sottolinea Yevhenii Khainatskyi, ceo di SkyUp Airlines - lo schedule prevede oltre 10 destinazioni da Kiev e regioni. Ma non possiamo ignorare la situazione attuale e le preoccupazioni delle persone, pertanto stiamo riducendo il traffico aereo con il Paese fino a quando la situazione non tornerà alla normalità”.



Le norme per i passeggeri

Il Ministero degli Esteri ucraino consiglia di astenersi temporaneamente dal viaggiare solo nelle province delle regioni italiane di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte dove si trova il maggior rischio di infezione da coronavirus. Non ci sono restrizioni per i viaggi in tutto il Paese, ad eccezione delle zone di quarantena.

I passeggeri che hanno acquistato i biglietti per i voli cancellati potranno richiedere un rimborso o concordare con il vettore la possibilità di riprenotare su voli alternativi del vettore.



Se i biglietti sono stati prenotati sul sito web della compagnia aerea, è necessario inviare un'e-mail a letstalk@skyup.aero con la corrispondente richiesta di rimborso o per un rerouting gratuito.



Se, invece i biglietti sono stati acquistati tramite una rete di agenti o tramite servizi specializzati, secondo il vettore è necessario contattare il punto vendita per un rimborso.