Chi esce e chi entra. Se l’ultimo anno è stato funestato da una serie di fallimenti e chiusure di compagnie aeree senza precedenti, il settore del trasporto aereo non cessa di essere in fermento, nonostante tutte le difficoltà. E in questo contesto l’Italia rappresenta un mercato emblematico da questo punto di vista, tanto che solo negli ultimi mesi sono numerose le new entry già operative o di imminente arrivo.

In primo piano da questo punto di vista c’è l’atteso ingresso nell’arena di Luke Air: il vettore voluto dal presidente Uvet Luca Patanè, pur rappresentando una sostituzione dell’attuale Blue Panorama viene a tutti gli effetti percepita dal mercato come una vera novità, come lo stesso Patanè ha presentato al pubblico la sua ‘creatura’.



Le novità tricolori

E rimanendo all’interno della penisola, il 2020 ha portato anche due annunci ravvicinati e per alcuni aspetti simili. A Bolzano un imprenditore locale sta mettendo su SkyAlps per ricominciare a connettere il territorio con Italia ed estero, mentre in Sicilia, con base a Comiso, sta per prendere il volo Aerolinee Siciliane, la compagnia ad azionariato diffuso che si ripromette di fare uscire la regione dall’isolamento con un vettore a misura di residente.



Il vento dell’Est

Dall’Est Europa sono invece arrivate due compagnie molto giovani: una, SkyUp, si è inserita sulle rotte tra l’Ucraina e l’Italia lasciate scoperte dallo stop di Ernest Airlines; l’altra, Air Albania, nuova creatura di Turkish, si è invece tuffata sulle rotte da Tirana, anch’esse orfane di Ernest. E sotto l’egida di Turkish sta per arrivare la compagnia che finora si è occupata solamente dei voli interni della Turchia, AnadoluJet, che ora farà il grande passo e varcherà i confini: per la Penisola in arrivo voli su Milano e Roma.



Completa lo scacchiere la tunisina Jasmin: nessuna rotta certa al momento, ma la compagnia ha già iniziato a bussare alle porte dei tour operator italiani per essere pronta a cavalcare la ripresa di una destinazione sulla quale il mercato è pronta a scommettere.