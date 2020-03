08:02

Il coronavirus non ferma i piani di espansione di United Airlines. Mentre i voli tra Milano Malpensa e l'aeroporto di Newark rimangono attualmente attivi, la compagnia presenta ufficialmente il nuovo operativo Palermo-New York che insieme al Nizza-New York andrà ad arricchire la programmazione estiva.

Il Palermo-NY aprirà il 21 maggio e sarà giornaliero fino al 30 settembre: le previsioni in stagione promettono un traffico di oltre 40mila americani pronti a raggiungere la Sicilia durante i mesi estivi.



"Si è puntato sulle potenzialità dell'isola in quanto offre al mercato leisure statunitense un patrimonio storico e culturale oltre che pura vacanza - spiega Christian Josso, account manager international sales di United -. Opereremo con Boeing 767-300 configurato con tre classi di servizio: economy, economy plus e Polaris business class".



Da parte della Sicilia, un investimento mirato finalizzato a portare i passeggeri siciliani negli States.



"Nel modello di business di United, le adv e t.o. sono dei soggetti molto importanti - spega Giovanni Scalia, a.d. di Gesap -. Non è sempre così per le compagnie aeree, ma in questo caso la chiave di successo è nel trade".



Gaia Guarino