Virgin Atlantic: cambio data gratuito per i biglietti emessi a marzo

09:03

Nessuna fee per il cambio data dei biglietti emessi a marzo. Virgin Atlantic vara una nuova politica commerciale per le prenotazioni per i voli con decollo fino al 30 marzo compreso. Alla luce della situazione legata al coronavirus, la compagnia ha deciso di applicare la politica s su tutte le rotte della rete internazionale, compresi i voli in codeshare sulle rotte transatlantiche con i partner Delta, Air France e Klm.

Come riporta travelmole.com La scelta di una maggiore flessibilità è stata fatta alla luce delle restrizioni di viaggio, in continua evoluzione. Il volo potrà essere posticipato senza nessun sovrapprezzo.



Virgin, inoltre, ha sospeso le operazioni tra Londra e Shanghai fino al 19 aprile e ha modificato l’operativo sulla rotta tra la capitale britannica e Hong Kong.