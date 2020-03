British Airways cancellati i voli odierni da e verso l’Italia

15:52

In seguito all’ultimo Dpcm, che ha esteso all’Italia intera le misure restrittive per limitare il contagio da Covid-19, British Airways ha deciso di cancellare tutti i voli da e verso l’Italia programmati per la giornata odierna.

In una nota diffusa alle testate italiane, la compagnia del gruppo Iag ha fatto sapere di avere “già contattato tutti i clienti in partenza oggi, 10 marzo”.



Solo nella giornata di ieri, in cui le restrizioni interessavano solo le regioni del Nord della Penisola più colpite dai contagi, la compagnia aerea ha annullato 32 collegamenti.