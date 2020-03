Cabo Verde Airlines, zero costi per le modifiche

08:00

Cabo Verde Airlines garantisce flessibilità, per far fronte alle restrizioni imposte per l’emergenza Covid-19. La compagnia aerea offre la possibilità di modificare le date del viaggio senza addebiti e riemissione dei biglietti per tutte le prenotazioni effettuate dal 27 febbraio al 30 aprile 2020.

Tutti i ticket acquistati in questo periodo, con data di viaggio originale fino al 30 maggio 2020, con origine/destinazione in qualsiasi punto del network del vettore, potranno essere quindi modificati fino a 14 giorni prima della partenza senza costi o spese. Il periodo di viaggio per la nuova prenotazione si estende fino al 30 giugno 2020.



I passeggeri con biglietti prenotati tra il 27 febbraio e il 30 aprile 2020 da o per l'Italia, che non abbiano potuto viaggiare possono riprenotare fino al 30 giugno 2020 senza alcun addebito o commissione o ottenere il rimborso completo del biglietto.



Inoltre, per la sicurezza dei passeggeri, i velivoli Cabo Verde Airlines sono dotati di kit di prevenzione che includono maschere e gel disinfettante.