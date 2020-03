Voli gratis o a prezzi stracciati fino al 2021: la folle vendita di AirAsia

11:15

Volare alla modica cifra di 2,83 dollari, ovvero l’equivalente della tassa. Per il resto tutto gratis. Si moltiplicano in tutto il mondo le iniziative per rimettere in moto la macchina del trasporto aereo e tra queste spicca l’idea estrema messa in campo da AirAsia.

Secondo quanto riportato da Simpleflying il vettore asiatico ha lanciato la Big Sale, che prevede una scontistica massiccia su numerose destinazioni, con appunto casi di biglietti completamente gratis, con l’unica eccezione della tassa (questa operazione riguarderà i voli domestici da Kuala Lumpur).



La vendita resterà aperta fino al prossimo 15 giugno e riguarderà i voli che verranno operati fino al primo luglio del 2021.