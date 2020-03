easyJet sospende la fee per il cambio di prenotazione

13:43

Sospensione della fee per il cambio prenotazione fino a nuovo ordine. easyJet mette in campo un'altra opzione per venire incontro ai clienti e dare loro la possibilità di cambiare i piani di viaggio a causa dell’emergenza in corso.

Il provvedimento è già attivo e riguarda sia le prenotazioni già effettuate sia quelle nuove, senza distinzione. Resta inoltre attiva la possibilità, in caso di voli cancellati, di riprogrammare la data di partenza o in alternativa avere il rimborso del prezzo del biglietto.



La compagnia nei giorni scorsi aveva annunciato la cancellazione totale delle rotte italiane, sia quelle internazionali sia quelle effettuate all’interno della Penisola.